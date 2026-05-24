Girona, Mallorca ve Real Oviedo, LaLiga'ya veda etti

İspanya LaLiga'da Real Oviedo'nun ardından Girona ve Mallorca da ligden düştü.

LaLiga'nın 38. hafta maçlarında; Girona konuk ettiği Elche ile 1-1 berabere kalırken Mallorca da ağırladığı Real Oviedo'yu 3-0 yendi.

Son hafta maçlarının ardından ligi 29 puanla son sırada bitiren Real Oviedo ile 41 puanlı Girona ve 42 puanlı Mallorca, LaLiga'ya veda etti.

Sezonu Mallorca ile birlikte 42 puanla bitiren Osasuna ve Levante ise averajla düşmekten kurtuldu.