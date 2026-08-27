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Real Madrid, Real Sociedad'ı 4-1 Yendi: Mbappe Hat-Trick Yaptı

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LaLiga'nın 2. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçta 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler 78 dakika süre aldı. Real Madrid puanını 6'ya yükseltirken, Sociedad ikinci maçını da kaybetti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 4-1 yendi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ikinci hafta maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, "hat-trick" yapan Kylian Mbappe'nin 40, 60 ve 80, Vinicius Junior'un 68. dakikada attığı gollerle 4-1 galip geldi. Real Sociedad'ın golü, 44. dakikada Luka Sucic'ten geldi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Real Madrid, ikide iki yaparak puanını 6 yaptı. Real Sociedad ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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