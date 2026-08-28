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Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-0 Geçti

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LaLiga'nın 2. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu Raphinha ve Fermin Lopez'in golleriyle 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Athletic Bilbao ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.

LaLiga'nın ikinci haftasında Barcelona, Spotify Camp Nou Stadı'nda Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Ev sahibi takım, 37. dakikada Raphinha ve 82. dakikada Fermin Lopez'in attığı gollerle galip geldi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.

Athletic Bilbao ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Kaynak: AA
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