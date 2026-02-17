Haberler

Ladik Belediyespor teknik direktör Eyüp Narşap ile yollarını ayırdı

Ladik Belediyespor teknik direktör Eyüp Narşap ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, teknik direktör Eyüp Narşap ile yollarını ayırdı. Kulüp, Narşap ve ekibine teşekkür ederken, yeni bir teknik direktör arayışına gireceğini duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, teknik direktör Eyüp Narşap ile yollarını ayırdı.

Ladik Belediyespor Külübü'nden yapılan açılamada, "Bugün itibarıyla teknik direktörümüz Eyüp Narşap ve yardımcı antrenör Şenol Boz ile karşılıklı olarak yaptığımız görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Eyüp Narşap ve ekibine Kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Ladik Belediyesporun en kısa zamanda yeni bir hoca ile anlaşarak yolllarına devam edeceği belirtildi.

