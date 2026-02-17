Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, teknik direktör Eyüp Narşap ile yollarını ayırdı.

Ladik Belediyespor Külübü'nden yapılan açılamada, "Bugün itibarıyla teknik direktörümüz Eyüp Narşap ve yardımcı antrenör Şenol Boz ile karşılıklı olarak yaptığımız görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Eyüp Narşap ve ekibine Kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Ladik Belediyesporun en kısa zamanda yeni bir hoca ile anlaşarak yolllarına devam edeceği belirtildi.