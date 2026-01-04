Ladik Belediyespor sahasında Lider Çankırıspor'u 2-1 yendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, ilk yarının son maçında sahasında lider Çankırıspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ladik Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atakan Aygan yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Kemal Doğan ve Muhammed Sefa Görgülü üstlendi.

Ladik Belediyespor, karşılaşmada Çankırıspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Ladik Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Karahan, maçın ardından futbolcuları ayakta alkışladı.