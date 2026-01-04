Haberler

Ladik Belediyespor sahasında Lider Çankırıspor'u 2-1 yendi

Ladik Belediyespor sahasında Lider Çankırıspor'u 2-1 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, lider Çankırıspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayı izleyen Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Kulüp Başkanı Hakan Karahan, futbolcuları alkışladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, ilk yarının son maçında sahasında lider Çankırıspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ladik Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atakan Aygan yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Kemal Doğan ve Muhammed Sefa Görgülü üstlendi.

Ladik Belediyespor, karşılaşmada Çankırıspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Ladik Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Karahan, maçın ardından futbolcuları ayakta alkışladı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Spor
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Mamdani'den Trump'a Venezuela tepkisi: 'Bu bir savaş eylemi'

Maduro'yu getirdikleri kentin belediye başkanından Trump'a tepki
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in acı günü
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Paylaşımları görmeniz lazım! Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye damga vurdu

Paylaşımları görmeniz lazım! Tüm ülke Ferdi'yi konuşuyor
İstanbul'da korkunç kaza! Trafiğin en yoğun olduğu noktaya uçarak girdi

Korkunç kaza! Trafiğin en yoğun olduğu noktaya uçarak girdi