Ladik Belediyespor sahasında Lider Çankırıspor'u 2-1 yendi
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, lider Çankırıspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayı izleyen Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Kulüp Başkanı Hakan Karahan, futbolcuları alkışladı.
Ladik Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atakan Aygan yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Kemal Doğan ve Muhammed Sefa Görgülü üstlendi.
Karşılaşmayı tribünden izleyen Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Ladik Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Karahan, maçın ardından futbolcuları ayakta alkışladı.