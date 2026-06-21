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2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Suudi Arabistan maçına doğru

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İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. La Fuente, oyunu domine eden bir takım olduklarını, rakiplerin geriye yaslandığını ve daha isabetli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca Suudi Arabistan'ın gelişimine dikkat çekerek, zorlu bir maç beklediklerini söyledi.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Suudi Arabistan karşısında kazanmak için ne yapmaları gerektiğini çok iyi bildiklerini ve bunu pratiğe dökmeye çalışacaklarını söyledi.

La Fuente, 2026 Dünya Kupası H Grubu'nda bugün Suudi Arabistan ile oynayacakları maç öncesinde Atlanta Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, sakatlığı yeni geçen ve Yeşil Burun Adaları'na karşı 0-0 sona eren gruptaki ilk maçta 71. dakikada oyuna giren Yamal'ın son durumuyla ilgili soruya, "Doğru zamanda, en uygun şekilde süre alacaktır. Önemli olan, onun yeniden dönmüş olması. Arkadaşları gibi şampiyonada önemli bir rol oynamak için çok büyük bir arzu duymasıdır." yanıtını verdi.

Oyunu domine eden bir takım olduklarını belirten deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Rakipleri ister istemez geriye yaslanmaya zorluyoruz. Keşke hepsi savunmada daha agresif bir tutum sergilese, öne doğru gelse ve bizi orta sahada daha fazla karşılamaya çalışsa. Ancak herkes kendi silahlarını, en doğru ve en uygun gördüğü şekilde kullanmak zorunda. Bizim de bu tür savunma sistemlerine karşı mücadele ederken ve bunlara hücum ederken daha isabetli olmamız gerekiyor."

La Fuente, eleştiriler karşısında kendisini nasıl hissettiğiyle ilgili soru üzerine, "Tam olarak 5-6 gün önce nasılsam öyleyim. Sorumluluğunun bilincinde, motive, heyecanlı. Tamamen pozitifim ve aynı çizgide kalmak istiyorum. Mücadele etmek için büyük bir arzu duyuyorum. Yarınki maça çıkmak ve o rekabeti sahada yaşamak için sabırsızlanıyorum. Ancak en çok da bu sorumluluğu hissetmeyi seviyorum. Maçı kazanmak için şu andan itibaren ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz ve yarın bunu pratiğe dökmeye çalışacağız. Fikrimiz net. ve şüphesiz ki yarın, karşılaşacağımız o büyük meydan okumaya ve turnuvanın gerektirdiği en üst düzeye hepimizin ayak uydurmasını isteyeceğiz. Çünkü yarın (bugün TSİ 19.00'da) çok zorlu, çok çetin ve üst düzey bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

İspanyol çalıştırıcı, Suudi Arabistan'ın futboldaki gelişimiyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan büyük bir gelişim süreci içinde. Bunun nedenlerinden biri de liglerinin, orada oynayan birçok önemli oyuncunun katkısıyla çok fazla gelişiyor olması. Bu durum futbolcularından daha fazla talepkar olmayı gerektiriyor ve bu da milli takımlarına yansıyor. Her alanda çok geliştiler. Artık teknik açıdan, fiziksel açıdan, rekabetçilik açısından çok daha iyi futbolculara sahipler. 4 yıl önce Arjantin'i yenebilecek kapasitede olduklarını zaten gösterdiler. Yani, iyi olmadığınız tek bir günde Arabistan ya da başka bir takım gelir, sizi ezip geçer ve üstelik bunu tamamen hak ederek yapar. Bu iş böyledir, performansımızın en iyisinde olmalıyız, çünkü aksi takdirde tren kaçar."

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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