László Bénes, Kocaelispor Maçında İlk Golünü Attı

Güncelleme:
Kayserispor'un Slovak futbolcusu László Bénes, Kocaelispor ile oynanan maçta ligdeki ilk golünü kaydetti. Maç 1-1 berabere tamamlandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Slovak oyuncusu Lszl Bénes; Kocaelispor maçında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Kocaelispor maçında sahada 11'de başlayan başarılı orta saha oyuncusu Lszl Bénes; dakikalar 90'u gösterirken korner atışı sonrası ceza sahası içinde şık bir vuruşla topu ağlara göndererek takımı 1-0 öne geçirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Lszl Bénes'in golü 3 puana yetmedi.

Kayserispor formasıyla çıktığı 3 maçında ilk golünü Kocaelispor'a atan Lszl Bénes, ortaya koyduğu başarılı performans ile taktir topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
