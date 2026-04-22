NBA oyuncusu Irving, İsrail askerlerinin okula gitmesini engellediği Filistinli çocuğu profil fotoğrafı yaptı

NBA yıldızı Kyrie Irving, sosyal medya profilinde işgalci İsrail askerleri tarafından okula gitmesi engellenen Filistinli bir çocuğun fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım, dünya kamuoyunda yankı buldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks forması giyen ABD'li yıldız basketbolcu Kyrie Irving, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını, İsrail askerleri tarafından okula gitmesi engellenen Filistinli çocuğun fotoğrafıyla değiştirdi.

NBA yıldızı Kyrie Irving, 20 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafında, işgalci İsrail askerleri tarafından okula gitmesi engellenen ve elinde kitap tutan Filistinli bir çocuğun görselini kullanmaya başladı.

İşgalci İsrailli askerlerin bir süre önce yolları dikenli tellerle kapatarak Filistinli çocukların okula gitmesini engellediği görüntüler, dünya kamuoyunda tepki toplamıştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
