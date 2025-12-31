Real Madrid'de Kylian Mbappe'den kötü haber
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sol dizinde meydana gelen burkulma nedeniyle 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. Kulüp, sakatlıkla ilgili resmi açıklamada bulundu.
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe sakatlandı.
Kulübün açıklamasında, Mbappe'nin sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.
İspanya basınına göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor