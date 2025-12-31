Haberler

Real Madrid'de Kylian Mbappe'den kötü haber

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sol dizinde meydana gelen burkulma nedeniyle 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. Kulüp, sakatlıkla ilgili resmi açıklamada bulundu.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe sakatlandı.

Kulübün açıklamasında, Mbappe'nin sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.

İspanya basınına göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
İstanbul için yeni uyarı! AKOM bu kez beklenen kar kalınlığını da verdi

İstanbul'a yeni uyarı! AKOM bu kez kar kalınlığını da verdi
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var