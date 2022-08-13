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KYK yurtlarına üst düzey spor salonları kuruluyor

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KYK yurtlarına üst düzey spor salonları kuruluyor

Samsun'daki Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumları'na(KYK) öğrencilerin vakitlerini daha iyi değerlendirmeleri amacıyla spor salonları kuruluyor.

Samsun'daki Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumları'na(KYK) öğrencilerin vakitlerini daha iyi değerlendirmeleri amacıyla spor salonları kuruluyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla yurtlarda öğrencilerin sporla buluşması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Atakum ilçesinde bulunan Samsun Kız Yurdu, Münevver Ayaşlı Kız Yurdu ve Gençlik Merkezlerinin üniversitelerde faaliyet gösteren gençlik ofislerine son donanımlı salonları yapıldı. İçerisinde koşu bantları, elektrikli bisikletler, ağırlıklar, pilates yapabilecekleri malzemeler bulunan spor salonları şuana kadar 1 milyon 700 bin TL bütçe ödendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, "Yeni dönemle birlikte yurtlarımıza gelen öğrenciler yeni spor salonlarını kullanabilecekler. İlerleyen zamanlarda spor salonlarının içeriğini daha da güçlendireceğiz. Bu spor salonları her geçen gün çoğalacak. Alacağımız dönütlerle birlikte diğer yurtlara yapmak konusunda bir çalışma yapacağız" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu gençlik Samsun Spor Haberler

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