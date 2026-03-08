Haberler

Kuzeyin Kraliçeleri, 8 Mart'ta Karadeniz'in buz gibi sularına kürek çekti

Kuzeyin Kraliçeleri, 8 Mart'ta Karadeniz'in buz gibi sularına kürek çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği bünyesindeki Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir antrenman gerçekleştirdi. Karadeniz'in soğuk sularında kürek çeken kadın sporcular, güçlerini ve dayanışmalarını vurgulayan bir video kaydı yaptı.

SAMSUN'da Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği bünyesinde kurulan Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir antrenmana imza attı. Karadeniz'in soğuk sularına kürek çeken kadın sporcular, o anları kaydettikleri video ile birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Batıpark Su Sporları Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dondurucu soğuğa aldırış etmeyen kadın sporcular antrenman için denize açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek ve kadınların gücünü vurgulamak amacıyla yapılan antrenman sırasında sporcular bir de video kaydı gerçekleştirdi. Hazırlanan videoda kadın emeği, cesareti ve sporun birleştirici gücü ön plana çıkarıldı.

HASRET SUBAŞI: KADIN İSTERSE HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİR

Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı Kaptanı Hasret Subaşı, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün burada sadece bir antrenman yapmıyoruz. Kadınların gücünü, dayanışmasını ve cesaretini göstermek için Karadeniz'in soğuk sularına kürek çekiyoruz. Kuzeyin Kraliçeleri olarak inanıyoruz ki kadın isterse her zorluğun üstesinden gelir. Soğuk hava, dalgalar ya da engeller… Hiçbiri bizi yolumuzdan döndüremez. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara ilham olmak için buradayız" dedi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği yetkilileri ise kadınların sporda daha görünür olması için çalışmaların devam edeceğini belirterek, Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı'nın hem spor hem de sosyal farkındalık projeleriyle örnek olmaya devam edeceğini ifade etti. Karadeniz'in soğuk sularında gerçekleştirilen antrenman, sporcuların dayanışma ruhunu yansıtan görüntülerle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var

Şehir resmen zehir soluyor! Felaketin boyutunu ortaya koyan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu

Neler dediler neler! Avrupa dün gece yaşananları konuşuyor
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor

Savaş ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor