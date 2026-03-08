Kuzeyin Kraliçeleri, 8 Mart'ta Karadeniz'in buz gibi sularına kürek çekti

SAMSUN'da Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği bünyesinde kurulan Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir antrenmana imza attı. Karadeniz'in soğuk sularına kürek çeken kadın sporcular, o anları kaydettikleri video ile birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Batıpark Su Sporları Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dondurucu soğuğa aldırış etmeyen kadın sporcular antrenman için denize açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek ve kadınların gücünü vurgulamak amacıyla yapılan antrenman sırasında sporcular bir de video kaydı gerçekleştirdi. Hazırlanan videoda kadın emeği, cesareti ve sporun birleştirici gücü ön plana çıkarıldı.

HASRET SUBAŞI: KADIN İSTERSE HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİR

Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı Kaptanı Hasret Subaşı, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün burada sadece bir antrenman yapmıyoruz. Kadınların gücünü, dayanışmasını ve cesaretini göstermek için Karadeniz'in soğuk sularına kürek çekiyoruz. Kuzeyin Kraliçeleri olarak inanıyoruz ki kadın isterse her zorluğun üstesinden gelir. Soğuk hava, dalgalar ya da engeller… Hiçbiri bizi yolumuzdan döndüremez. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara ilham olmak için buradayız" dedi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği yetkilileri ise kadınların sporda daha görünür olması için çalışmaların devam edeceğini belirterek, Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı'nın hem spor hem de sosyal farkındalık projeleriyle örnek olmaya devam edeceğini ifade etti. Karadeniz'in soğuk sularında gerçekleştirilen antrenman, sporcuların dayanışma ruhunu yansıtan görüntülerle son buldu.

