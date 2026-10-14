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Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti. Salonda oynanan mücadelenin setleri 18-25, 25-19, 25-20 ve 25-22 olarak tamamlandı.

Salon: Aksaray

Hakemler: Zafer Özmen, Halid Cerit

Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Dumancic, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Gülce Güçtekin, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç, Ece Yılmaz, Hanife Nur Özaydınlı)

Türk Hava Yolları : Degradi, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Milenkovic, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas)

Setler: 18-25, 25-19, 25-20, 25-22

Süre: 124 dakika (31, 29, 28, 36)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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