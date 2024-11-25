Üye Girişi
Haberler

Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Galibiyet Hedefliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımı Kuzeyboru, CEV Kupası 8'li finalinde Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla karşılaşacak. Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu, zorlu rakiplerine karşı galibiyet hedeflediklerini belirtti. Sporcu Gamze Kılıç ise Aksaray'da oynayacakları maçta taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, CEV Kupası'nın 8'li final turunda karşılaşacağı Fransa'nın Volley Mulhouse takımına karşı galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Hazırlıklarını başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu eşliğinde Aksaray Spor Salonu'nda sürdüren "Aksaray'ın Sultanları", 27 Kasım ve 10 Aralık da oynanacak maçlara odaklandı.

Bedestenlioğlu, AA muhabirine, zor bir süreç geçirdiklerini ama Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb karşılaşmasıyla ilk defa Avrupa Kupası'nda bir mücadeleye çıktıklarını ve tur atladıklarını söyledi.

İyi bir mücadeleyle rahat bir galibiyet aldıklarını aktaran Bedestenlioğlu, şöyle konuştu:

"8'li finaldeki rakibimiz Volley Mulhouse iyi bir takım. Alman, İtalyan ve ABD milli takımlarında forma giyen önemli oyuncuları var, tecrübeli bir takım. Volley Mulhouse maçı bizim için zor bir tur olacak. Hedefimiz kendi seyircimiz önünde oynayacağımız ilk maçı 3-0 veya 3-1 gibi kazanmak. Deplasmana 2 set kalsın gibi bir mantıkla mücadele edeceğiz. Yaklaşık 1,5 aydır 3 günde bir maç yapıyoruz. Zor bir süreç geçiriyoruz. Buna rağmen sporcularım iyi niyetle mücadele ediyor. Yorgunluk falan bahane etmeden savaşıyorlar. Aksaray halkının desteğinden de çok mutluyum. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra da istediğimiz gibi olur."

Gamze Kılıç: "Hayalimiz Aksaray'a şampiyonluklar ve kupalar getirmek"

Sporculardan Gamze Kılıç ise ilk defa Avrupa kupası maçında Aksaray'da mücadele ettikleri için çok heyecanlandığını dile getirdi.

Tribünlerin dolu olmasının maça daha iyi bir motivasyonla başlamalarını sağladığını vurgulayan Kılıç, "Antrenmanlarda Dinamo takımını iyi çalışmıştık ve iki maçta da net skorlarla geçtik. Allah'a şükür 8'li final turuna kaldık. Önümüzde Volley Mulhouse maçı var. Hedefimiz seyircimiz önünde oynayacağımız maçta net bir galibiyet alıp, deplasmanda da 2 seti alıp turu geçmek." dedi.

Kılıç, hayallerinin Aksaray'a şampiyonluklar ve kupalar getirmek olduğunu belirterek, "Hedefimize maç maç odaklanıyoruz. İlk hedefimiz önümüzdeki maç, ondan sonra turları geçe geçe adımızı inşallah finale yazdıracağız. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Her maçımıza gelmelerini ve bizi desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor
İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbullular dikkat! Saat 15.00'ten sonra bu metro durakları kapatılacak

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler

Türkiye'yi ayağa kaldıran çetenin hedefinde yalnızca bebekler yokmuş
CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

CHP'li isim video paylaşıp skandal bir iddiada bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Galatasaray'dan Ziyech gitti mi? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı? 2024 yılında kaç kadın öldürüldü? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (25 Kasım) mesajları ve sözleri… Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 24 Kasım'da kim gitti, eleme adayları kim? 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Masterchef 25 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kabataş tramvay durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR Ocak emekli zammı ne kadar olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.