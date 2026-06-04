Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Buse Kayacan Sonsırma'yı kadrosuna kattı
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu için libero Buse Kayacan Sonsırma ile anlaştı. Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen oyuncuya hoş geldin denildi.
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Buse Kayacan Sonsırma ile sözleşme imzaladı.
Kuzeyboru kulübünün açıklamasında, libero Buse Kayacan Sonsırma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Sonsırma'yı Kuzeyboru ailesinde görmekten büyük mutluluk duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Sonsırma'ya hoş geldin diyor ve birlikte nice başarılara imza atacağımız bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sonsırma, son olarak Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda forma giydi.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut