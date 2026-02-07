Voleybol: Sultanlar Ligi

Haberler

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Seçkin Yener, Dicle Özdaş

Bahçelievler Belediyespor: Eda Say, Jaksic, Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid (Berre İnce, Eylül Durgun, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu, Dilara Yeşil)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Ergül Avcı, Smarzek, Lozo, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Melisa Bükmen, Lila Şengün, Nilsu Şen, Enweonwu)

Setler: 20-25, 25-20, 9-25, 16-25

Süre: 108 dakika (29, 33, 21, 25)

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
