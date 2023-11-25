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Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz'ün babası vefat etti

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Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz'ün babası Mustafa Öksüz, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze yarın Trabzon'da defnedilecek.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz'ün babası Mustafa Öksüz vefat etti.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz'ün babası Mustafa Öksüz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhum Mustafa Öksüz'ün cenaze namazı yarın öğle namazına müteakip Trabzon Sürmene Eski Camii'nde kılınacak ve Küçükdere Yesilköy'de bulunan aile mezarlığına defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Öksüz İsmail Turgut Trabzon Hastane Spor Haberler

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