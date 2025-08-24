Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500m serbest stil finalinde gösterdiği başarılı performans ile altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, 2023'teki çifte zaferinin ardından ikinci altın madalyasını kazanmış oldu.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 1500m serbest stil finalinde temsil etti. Başarılı bir performans sergileyen genç sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Romanya'da ikinci altın madalyasını kazanan Kuzey Tunçelli, 2023'ten sonra 800 ve 1500m'de ikinci kez çifte zafer elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Togg'a iki yeni renk eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı

Togg'a yeni renkler eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu iddiasına olay yanıt

Kerem'le ilgili bomba iddia! Kulüp bu görüntüyü paylaşarak yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.