Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 1500m serbest stil finalinde temsil etti. Başarılı bir performans sergileyen genç sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Romanya'da ikinci altın madalyasını kazanan Kuzey Tunçelli, 2023'ten sonra 800 ve 1500m'de ikinci kez çifte zafer elde etti. - İSTANBUL