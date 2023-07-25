Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden 17'nci Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte rekor kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Tunçelli, 1500 metre yarışında 14: 54.16'lık derecesiyle EYOF rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.