Kuveyt, Cüneyt Çakır'ı konuşuyor! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı - Haberler

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Kuveyt, Cüneyt Çakır'ı konuşuyor! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı

Haberler.com - Spor
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Cüneyt Çakır'ın yönettiği Kuveyt Emir Kupası finalinde oynanan Al Kuwait-Al Qadisia maçının son düdüğüyle birlikte FIFA kokartlı hakemimiz, futbolcuların yoğun itirazlarıyla zor anlar yaşadı.

Kuveyt'te Emir Kupası finalinde Al Kuwait, Kongolu forveti Dieumerci Mbokani'nin attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Başarılı yönetimiyle kamuoyundan alkış alan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın sonunda futbolcuların itirazlarından nasibini aldı.

TEKRAR GÖSTERİMLERDE KARARLARININ DOĞRULUĞU ANLAŞILDI

Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca oldukça başarılı bir yönetim sergilerken, tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların doğruluğu, pozisyonların tekrar gösterimlerinde ortaya çıktı. Ancak maçın hararetiyle deneyimli isme saha içinde çok sayıda karşı çıkışlar meydana geldi.

FUTBOLCULAR, CÜNEYT ÇAKIR'A SÜREKLİ İTİRAZ ETTİ

Hakemin düdüğüyle oyunun durduğu birçok pozisyonda futbolcular, Cüneyt Çakır'a kalabalıklar halinde yoğun itirazlarda bulundu. Maç içinde sarı kartına da başvuran tecrübeli hakem, Al Qadisialı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu bir pozisyonda ise VAR ile iletişim kurarak, kararının teyidini aldıktan sonra oyunu devam ettirdi.

Haberler.com - Spor

Cüneyt Çakır, Kuveyt, Spor, Haberler

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Yorumlar (7)

mojo risin:

Orayı da karıştırmış :)).. adamın yönettiği her on maçın sekizi alt bitiyor sevmiyor adam gol sevincini

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Heyy Heyyy:

KEŞKE İKİ TANE YAPIŞITIRSALARDI ADAM DEĞİL ZATEN CÜNEYT EMEK HIRISIZI

Cevap Yaz 77 108 Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Vuramadınız mı yahu 2 tane

Cevap Yaz 70 91 Yayından Kaldır
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