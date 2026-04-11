Kütahya şampiyonluğa hazır

Kütahyaspor, yarın Bornova 1877 ile oynayacağı maçta alacağı puanlarla şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Şehirdeki bayram havası ve biletlerin tükenmesi taraftarları heyecanlandırıyor.

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kütahyaspor, yarın saat 16.00'da evinde Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi şehirde adeta bayram havası yaşanıyor. Kütahya'nın cadde ve sokakları Kütahyaspor bayraklarıyla süslenirken, taraftarlar tarihi anı bekliyor. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak mücadele için satışa çıkarılan 7 bin 500 biletin tamamı tükendi. Çok sayıda taraftar bilet bulamazken, karşılaşmanın stat dışında kurulacak dev ekrandan takip edileceği öğrenildi.

Taraftarlar, Kütahyaspor'un Bornova karşısında puan ya da puanlar alarak şampiyonluğunu ilan edeceğine inanıyor. Öte yandan mücadeleyi, Sadettin Saran'ın da onur konuğu olarak tribünden izlemesi bekleniyor.

Kütahyaspor, yarın sahadan istediği sonucu alması halinde 24 yıl sonra yeniden 2. Lig'e yükselme başarısı gösterecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
