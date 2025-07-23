Kütahyaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Kütahyaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu Kadrosuna Kattı
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Kütahyaspor, 2. Lig Play-Off finalini kaybeden Batman Petrolspor'un 10 numarası Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca toplamda 241 profesyonel maçta görev aldı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kütahyaspor, 2. Lig Play-Off finalini penaltılarla kaybeden Batman Petrolspor'un 10 numarası Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı.

Futbola Fenerbahçe Akademisi'nde başlayan 31 yaşındaki oyuncu; Başakşehir ve Karacabey'de devam eden kariyerinde, Beylerbeyi formasıyla 3. Lig Play-Off finalinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Mustafa Çeçenoğlu, Bugsaşspor'daki 2. Lig deneyiminin ardından transfer olduğu Menemenspor'la 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. Ardından, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile 1. Lig takımları Boluspor, Denizlispor ve Bandırmaspor'da forma giydi.

Toplamda 241 profesyonel maçta sahaya çıktı

Önceki sezon, 2. Lig'in iddialı takımlarından Batman Petrolspor'a transfer olan Çeçenoğlu, burada 31 maça çıkıp 4 gol kaydetti. Takımıyla birlikte 1. Lig'in kapısından dönen tecrübeli oyuncu, finalde Vanspor'a karşı penaltılarla kaybedilen maçta da sahadaydı. Süper Lig'de 6 maç, 1. Lig'de 126 maç ve 2. Lig'de 109 maç olmak üzere toplamda 241 profesyonel maçta görev alan Mustafa Çeçenoğlu, bu karşılaşmalarda 54 gol attı. Kanatlarda görev almasının yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Çeçenoğlu, güçlü fiziği ve dikine oyunuyla forma giydiği takımlarda fark oluşturan isimlerden biri oldu.

Kütahyaspor, Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu 2025-2026 sezonunda Kütahyaspor'un başarısı için ter dökecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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