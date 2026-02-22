Haberler

Kütahyaspor: 0-5

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, iç sahada lider Kütahyaspor'a 5-0 yenilerek üst üste 3. maçında da kaybetti. Kütahyaspor, bu galibiyetle liderliğini sürdürdü.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK iç sahada lider Kütahyaspor'a farklı yenildi: 0-5. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 4, 60 ve 76'ncı dakikalarda Aykut Çift, 83'üncü dakikada Ahmet Öztürk ve 86'ncı dakikada Ahmet Teker kaydetti. Ev sahibi Çoruhlu'da 63'üncü dakikada Mehmet Bavver ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Grupta üst üste 9'uncu galibiyetini alan Kütahyaspor puanını 59 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 3 maçını kaybeden İzmir Çoruhlu FK 12 puanla düşme hattından kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda