Kütahyaspor: 0-5
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, iç sahada lider Kütahyaspor'a 5-0 yenilerek üst üste 3. maçında da kaybetti. Kütahyaspor, bu galibiyetle liderliğini sürdürdü.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK iç sahada lider Kütahyaspor'a farklı yenildi: 0-5. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 4, 60 ve 76'ncı dakikalarda Aykut Çift, 83'üncü dakikada Ahmet Öztürk ve 86'ncı dakikada Ahmet Teker kaydetti. Ev sahibi Çoruhlu'da 63'üncü dakikada Mehmet Bavver ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Grupta üst üste 9'uncu galibiyetini alan Kütahyaspor puanını 59 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 3 maçını kaybeden İzmir Çoruhlu FK 12 puanla düşme hattından kurtulamadı.