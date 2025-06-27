Kütahyaspor, İlker Avcıbay ile Yeni Sezona Hazırlanıyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktörlük görevine önemli bir isim getirildi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Hüsamettin Aydın, yaptığı açıklamayla futbolculuk kariyeri ve antrenörlük deneyimiyle tanınan İlker Avcıbay ile bir sezonluk sözleşme imzalandığını duyurdu. Aydın, "Kütahyaspor'da yeni dönem başlıyor. Teknik direktörlük görevine Türk futboluna değer katmış İlker Avcıbay getirilmiştir. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni sezonda hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun 7 Eylül'de başlayacağını belirten Aydın, hazırlık sürecine dair de bilgi verdi. Takımın üç ayrı kamp programı yapacağını söyleyen Aydın, ilk kampın Kütahya'da, ikinci kampın Kocaeli Kartepe'de, üçüncü kampın ise Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kütahyaspor'da Avcıbay yönetiminde yeni sezona güçlü bir başlangıç hedefleniyor. - KÜTAHYA