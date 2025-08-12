Kütahyaspor, Doğukan Nelik ile Anlaştı

Kütahyaspor, Doğukan Nelik ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyaspor, 3. Lig'de Play-off şampiyonluğu elde eden Kahramanmaraş İstiklalspor'un savunma oyuncusu Doğukan Nelik ile anlaştı. Futbola Akhisar'da başlayan 23 yaşındaki oyuncu, Aliağa FK ile de önemli başarılar elde etti.

Kütahyaspor, güçlü bir kadro kurmak için sürdürülen görüşmeler neticesinde, 3.Lig'de Play-off şampiyonluğuna ulaşan Kahramanmaraş İstiklalspor'un savunma oyuncusu Doğukan Nelik ile anlaşmaya vardı.

2000 Akhisar doğumlu olan ve futbola Akhisar'da başlayan Doğukan Nelik, 2021 yılında Antalyaspor'a transfer oldu. Daha sonra Nazillispor ve Aliağa Fk formalarını giydi. Aliağa ile önceki sezon Play-off oynadığında, normal lig serüveninin namağlup tamamlanmasında, İzmir ekibi savunmasının değişilmez ismi olarak önemli pay sahibi oldu. Geçtiğimiz sezon ilk devre Aliağa, ikinci yarı İstiklal formaları altında toplam 28 maça çıkarken formasını giydiği her iki takımda 2'inci lige yükseldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in ardından uzmanların işaret ettiği şehirde korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.