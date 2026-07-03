Kütahyaspor'dan ilk transfer: Kaleci Hasan Hüseyin Akınay imzayı attı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, transfer çalışmalarına deneyimli kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı kadrosuna katarak başladı.

Mavi-lacivertli kulüp, düzenlenen imza töreniyle 32 yaşındaki file bekçisi Hasan Hüseyin Akınay ile resmi sözleşme imzaladı. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Akınay, daha sonra Samsunspor, Gümüşhanespor, Bandırmaspor, Adanaspor ve Çorum FK formalarını giydi. Deneyimli kaleci, kariyerinde iki kez TFF 2. Lig şampiyonluk yaşadı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kulübün hedefinin her zaman zirve olduğunu vurguladı.

"Kütahyaspor'un olduğu yerde her zaman hedef vardır, hedef şampiyonluktur" diyen Altınkaya, "İlk transferimizi Hasan gibi tecrübeli, daha önce şampiyonluk yaşamış, kariyeri başarılarla dolu bir kardeşimizle başlattık. Genç kalecilerimizin de onun bilgi ve tecrübelerinden önemli ölçüde faydalanacağına inanıyoruz. Taraftarlarımızdan yönetimimize ve teknik ekibimize güvenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütahyaspor forması giyeceği için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Hasan Hüseyin Akınay ise kulübün hedefleri ve projesinin kendisini etkilediğini söyledi. Akınay, "İlk duyumda buraya inanılmaz bir aidiyet hissettim. Hedefine ve projesine inandığım bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Umarım hepimiz için güzel ve şampiyonluk dolu bir sezon olur." dedi.

Öte yandan Kütahyaspor yönetiminin, teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda farklı mevkiler için de transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen mavi-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde yeni transferleri de açıklaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı