Kütahyaspor: 1-2

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider Kütahyaspor, düşme potasındaki Bornova 1877'yi 2-1 mağlup etti. Maçta Kütahyaspor'un gollerini Yiğit Emir ve Abdullah atarken, Bornova'nın golü Abdulkadir Kuzey'den geldi. Kütahyaspor, bu galibiyetle 35 puana ulaşıp liderliğini sürdürdü.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider Kütahyaspor'u konuk eden düşme potasındaki Bornova 1877, sahasında rakibine 2-1 yenildi. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan maçta konuk Kütahyaspor, 51'inci dakikada Yiğit Emir'in golüyle 1-0 öne geçti. Bornova 1877, dakikalar 77'yi gösterdiğinde Abdulkadir Kuzey ile beraberliği yakaladı: 1-1. Kütahya temsilcisi, 89'uncu dakikada Abdullah'ın golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2. Müsabakayı kazanan Kütahyaspor kritik bir galibiyet aldı. Kütahyaspor 35 puana ulaşıp zirvedeki yerini korurken, Bornova 1877 ise 7 puanla düşme hattında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
