Kütahyaspor: 1-2

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider Kütahyaspor'u konuk eden düşme potasındaki Bornova 1877, sahasında rakibine 2-1 yenildi. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan maçta konuk Kütahyaspor, 51'inci dakikada Yiğit Emir'in golüyle 1-0 öne geçti. Bornova 1877, dakikalar 77'yi gösterdiğinde Abdulkadir Kuzey ile beraberliği yakaladı: 1-1. Kütahya temsilcisi, 89'uncu dakikada Abdullah'ın golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2. Müsabakayı kazanan Kütahyaspor kritik bir galibiyet aldı. Kütahyaspor 35 puana ulaşıp zirvedeki yerini korurken, Bornova 1877 ise 7 puanla düşme hattında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor