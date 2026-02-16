Kütahyaspor Avrupa'nın zirvesinde

TFF 3. Lig 4. Grup'ta liderliğini sürdüren Kütahyaspor, bu hafta oynanan maçların ardından 2,66 puan ortalamasına ulaşarak, Avrupa ligleri arasında maç başına en yüksek puan ortalamasına sahip takım konumuna yükseldi.

2,56 puan ortalamasına sahip olan Hollanda temsilcisi PSV'yi geçerek birinci sıraya yükselen Kütahyaspor, istikrarlı performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarını geride bırakmayı başardı. Bu sezon sergilediği başarılı oyunla dikkat çeken Şimşek, bu hafta Eskişehir Anadolu SK karşısında alınan galibiyetle birlikte şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Avrupa çapında yakaladığı bu istatistikle de adından söz ettiriyor. - KÜTAHYA