Kütahyaspor Avrupa'nın zirvesinde
TFF 3. Lig 4. Grup'ta liderliğini sürdüren Kütahyaspor, maç başına 2,66 puan ortalaması ile Avrupa liglerinde en yüksek puan ortalamasına sahip takım oldu. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Kütahyaspor, PSV'yi geçerek birinciliğe yükseldi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta liderliğini sürdüren Kütahyaspor, bu hafta oynanan maçların ardından 2,66 puan ortalamasına ulaşarak, Avrupa ligleri arasında maç başına en yüksek puan ortalamasına sahip takım konumuna yükseldi.

2,56 puan ortalamasına sahip olan Hollanda temsilcisi PSV'yi geçerek birinci sıraya yükselen Kütahyaspor, istikrarlı performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarını geride bırakmayı başardı. Bu sezon sergilediği başarılı oyunla dikkat çeken Şimşek, bu hafta Eskişehir Anadolu SK karşısında alınan galibiyetle birlikte şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Avrupa çapında yakaladığı bu istatistikle de adından söz ettiriyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
