Kütahyalı Milli Sporcu Hatice Yel'den Avrupa'da Büyük Başarı

Kütahyalı milli sporcu Hatice Yel, Polonya'nın Wrocaw kentinde düzenlenen U-23 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle Türkiye'yi gururlandırdı. 10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde Avrupa 7'ncisi olan Yel, kadın takım ve mix takım müsabakalarında ise iki bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Wrocaw kentinde gerçekleştirilen U-23 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Hatice Yel, başarılı performansıyla dikkat çekti. 10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde 629,7 puan toplayan Yel, finale kalma başarısı göstererek Avrupa 7'ncisi oldu. Şampiyonada bireysel başarısının yanı sıra takım müsabakalarında da önemli dereceler elde eden Hatice Yel, 10 metre havalı tüfek kadınlar takım kategorisinde takım arkadaşlarıyla birlikte Avrupa 3'üncülüğünü elde etti. Bu sonuçla bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu, organizasyonda ikinci madalyasını ise 10 metre havalı tüfek mix takım müsabakasında kazandı. Mix takım müsabakasında 626,7 puanla finale kalan Hatice Yel, partneriyle birlikte Avrupa 3'üncülüğünü elde ederek bir bronz madalya daha kazandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar nedeniyle Hatice Yel'i tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı