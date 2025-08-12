Kütahyalı Minik Sporcular Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti

Kütahyalı Minik Sporcular Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahyalı minik sporcular önemli dereceler elde etti. Toprak Erdaş Türkiye 2'ncisi, Tarık Öztürk Türkiye 3'üncüsü ve Azra Yıldırım Türkiye 5'incisi olarak Kütahya'yı gururlandırdı.

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahyalı minik sporcular önemli başarılara imza attı.

Kütahyalı sporculardan Toprak Erdaş Türkiye 2'ncisi, Tarık Öztürk Türkiye 3'üncüsü ve Azra Yıldırım Türkiye 5'incisi olarak Kütahya'yı gururlandırdı. Judo antrenörü İsmail Kevzer, "Bizlere her türlü desteği veren başta Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, bize güvenen ve inanan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.