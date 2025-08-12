Kütahyalı Minik Sporcular Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahyalı minik sporcular önemli başarılara imza attı.

Kütahyalı sporculardan Toprak Erdaş Türkiye 2'ncisi, Tarık Öztürk Türkiye 3'üncüsü ve Azra Yıldırım Türkiye 5'incisi olarak Kütahya'yı gururlandırdı. Judo antrenörü İsmail Kevzer, "Bizlere her türlü desteği veren başta Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, bize güvenen ve inanan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA