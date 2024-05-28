Kütahyalı Hakemler Okul Sporları Müsabakalarında Görev Aldı

Sakarya'da düzenlenen 22 ilden 600'den fazla sporcunun katıldığı Okul Sporları Bocce, Petank ve Volo branşlarındaki grup müsabakalarında Kütahyalı hakemler de görev aldı.

Toplam 15 bocce hakeminin olduğu müsabakalarda Kütahya ilinden Hasan Gökkaya, Mehmet Dalyan, Şaban Vural, İbrahim Ertan, Ümmügülsüm Özakşehir, Yasemin Özerol da görev yaptı. Hakemlere, il spor müdürlüğü tarafından teşekkür edildi.

Kütahya TBBDF İl Temsilcisi Hasan Gökkaya, bocce ve dart branşlarında hakemlerin gelişimini artırarak uluslararası müsabakalarda da ilerleyen yıllarda Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmeleri için gayret göstereceklerini belirtti. - KÜTAHYA