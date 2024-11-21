Kütahya Valisi Musa Işın, Yoncalı Spor Tesisleri'ni Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Yoncalı Spor Tesisleri'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile ilgili yetkililer, tesislerde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

İncelemeler sonrasında, tesisin mevcut durumu, devam eden projeler ve Gençlik Merkezleri'nin faaliyetlerini kapsayan bir sunum gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, tesislerin gençlere sunduğu imkanları ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeleri detaylı bir şekilde aktardı.

Vali Işın, tesislerin gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmadaki önemine dikkat çekerek, bu alanların modernize edilip daha etkin kullanılmasının gerekliliğini vurguladı. Çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür eden Vali Işın, gençlere yönelik projelerin desteklenmesi konusunda kararlılık mesajı verdi. - KÜTAHYA