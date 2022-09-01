Kütahya haber: Hüseyin Gümüş, Domaniç'ten kurtuluşun toprakları Dumlupınar'a koştu

Kütahya Belediyesinde 14 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Hüseyin Gümüş, Büyük Zafer'in 100'üncü yılında 150 kilometre mesafedeki kuruluşun toprakları Domaniç'ten, kurtuluşun toprakları Dumlupınar'a koştu.

Belediyenin atletizm branşında lisanslı sporcu da olan, çocukluğundan bu yana sporun çeşitli branşlarıyla ilgilenen evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Hüseyin Gümüş, 2008'de bir arkadaşının teşvikiyle maraton koşmaya başladı.

Daha sonra ultra maratonla tanışan, bisiklet ve tırmanış branşlarıyla da yakından ilgilenen Gümüş, yıllardır hayalini kurduğu Kuruluştan Kurtuluşa maraton koşusunu başardı.

Gümüş, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ten aldığı Türk bayrağını Dumlupınar ilçesinde Belediye Başkanı Alim Işık'a teslim etti.

Büyük bir onur ve gururla 23 saat süren koşuyu başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Gümüş, "Büyük Zafer'imizin 100'üncü yılını Türkiye genelinde ve Kütahya'mızda birçok güzel ve detaylı etkinliklerle kutladık. Ben de ultra maratoncu olarak 100'üncü yıl anısına bir katkı sunmak istedim. Kuruluşun toprakları olan Domaniç ilçemizden kurtuluşun toprakları Dumlupınar'a kadar olan 150 kilometrelik mesafeyi koştum. Büyük bir hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bu süreçte bana katkı sunan Kütahya Belediyemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar ilçesinde ulaşan ultramaratoncu ve zabıta memuru Gümüş'ü tebrik etti. - KÜTAHYA