Üye Girişi
Haberler

Kütahya Gediz'de Spor Okulları Başarıyla Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaz tatili boyunca düzenlenen spor okulları sona erdi. Toplam 2 bin 771 kişiye sporcu kartı çıkarıldı. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile 338 kişiye yüzme öğretilerek önemli bir adım atıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde yaz tatili boyunca devam eden spor okulları sona erdi. Spor okulları kapsamında ve bakanlık projeleri dahilinde toplam 2 bin 771 kişiye sporcu kartı çıkarıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 338 kişiye yüzme öğretilerek önemli bir adım atıldı. 2024 yılı Eylül ayı itibariyle 2 bin 411 lisanslı sporcu ve bin 665 adet sporcu kartı düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, konuyla ilgili olarak, "Spor okullarımızda 5 yaşından 16 yaşına kadar olan gençlerimize çeşitli branşlarda eğitim verdik. Yüzme, voleybol, basketbol, futbol, jimnastik, çocuk atletizmi, eğitsel oyunlar, halk oyunları, masa tenisi, badminton, kick boks, tekvando ve geleneksel okçuluk gibi birçok spor branşında gençlerimiz serbest zamanlarını sporla değerlendirdi" dedi.

Keskin, "Spor okullarımızda 4 kadrolu, 4 EYS (Eğitici Yüzme Sınıfı) ve 4 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde olmak üzere toplam 12 antrenörle hizmet verdik. Spor okullarının başarısına destek veren Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline teşekkür ederim" diye konuştu.

Muhammed Keskin son olarak, "Spor okullarımızın başarılı bir şekilde tamamlanmasında desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Gediz'in gençleri, sporla dolu bir yaz geçirdi ve birçok yeni beceri kazandı. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve personelimize minnettarız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Gediz Yaşam Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

Ayşenur'un katillerine seslendi: Hesabını mutlaka soracağız

 Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Narin'in ailesinden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

 Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı
Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
15 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Yay burcu yorumu! 15 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları!
title