Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Gediz'de Akçaalan Spor-Gazispor maçı emniyet ekibi olmadığı için oynanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Gediz'de Akçaalan Spor-Gazispor maçı emniyet ekibi olmadığı için oynanamadı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya 1. Amatör Küme Gediz B Grubu'nda oynanması planlanan Akçaalan Spor-Gazispor karşılaşması, statta emniyet ekipleri bulunmadığı için başlayamadı. Akçaalan Spor Kulübü Başkanı Ergun Sığınık, yaşanan aksaklığa tepki göstererek ASKF'yi eleştirdi.

Kütahya 1. Amatör Küme Gediz B Grubu'nda oynanması gereken Akçaalan Spor-Gazispor karşılaşması, statta emniyet ekiplerinin bulunmaması nedeniyle oynanamadı. Akçaalan Spor Kulübü Başkanı Ergun Sığınık, yaşanan aksaklığa tepki göstererek Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) eleştirdi.

Kütahya 1. Amatör Küme Gediz B Grubu'nda bugün saat 15.00'te Gediz Gazi Stadyumu'nda oynanması planlanan Akçaalan Spor-Gazispor karşılaşması, güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle başlayamadı.

Hafta içerisinde Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yayımlanan fikstürde yer alan karşılaşma öncesinde her iki takımın futbolcuları sahaya çıkarken, taraftarlar da tribünlerdeki yerlerini aldı. Hakemler ve gözlemciler de müsabakanın başlaması için hazır bulundu.

Ancak statta ve çevresinde herhangi bir emniyet ekibinin bulunmadığı görüldü. Güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle hakemler karşılaşmayı başlatamazken, futbolcular ve taraftarlar maçın oynanmasını bekledi.

Kulüp başkanından ASKF'ye tepki

Akçaalan Spor Kulüp Başkanı Ergun Sığınık, karşılaşmanın oynanamamasına tepki göstererek yaşanan organizasyon aksaklığında sorumluluğu bulunanların açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Saha, takımlar, hakemler ve taraftarlar maç için hazır olmasına rağmen güvenlik görevlilerinin bulunmaması nedeniyle müsabakanın oynanamaması, amatör futbol organizasyonundaki koordinasyon eksikliğini gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek

Emeklilikte tüm hesaplar değişiyor! Geç kalan yandı
Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü

Otomobilin hali facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan

Başkanlar kurulu Altaylı için kararını verdi! Şimdi her şey sil baştan

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı

Su seviyesi düşünce gün yüzüne çıktı! İlk kez görülüyor
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı

Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline bakın ne taktı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
17 yaşındaki genci defalarca kez bıçakladılar! Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü

Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü
Galatasaray'da iki yıldızdan biri sevindirdi, diğeri üzdü

Ve korkulan oldu! Galatasaray'da bir iyi, bir kötü haber

Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! 'Vakti gelmiştir'

50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir

Bomba patladı! Ocak ayında uçağı kaldıracaklar