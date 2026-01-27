Haberler

Kütahya'da "Sporda medikal destek semineri" düzenlendi

Kütahya'da 'Sporda medikal destek semineri' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Sporda medikal destek semineri'nde, sporcularda doğru beslenme ve sağlık yönetimi konuları ele alındı. Diyetisyen Emre Dündar ve Fizyoterapist Salih Tekeli tarafından verilen bilgiler ile sporcu sağlığının önemi vurgulandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Sporda medikal destek semineri" gerçekleştirildi.

Kapalı Spor Salonu'nda Su Sporları Topluluğu tarafından düzenlenen seminere üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Topluluk danışmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Murat Tezcan'ın oturum yöneticiliğini üstlendiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış ve bilgilendirme konuşmasıyla başladı.

Seminerde konuşan Diyetisyen Emre Dündar, sporcularda doğru beslenmenin performans üzerindeki etkileri ile sakatlanmaların önlenmesindeki rolüne değindi. Dündar, bilinçli beslenmenin sporcu sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ardından söz alan Fizyoterapist Salih Tekeli ise sporcu sağlığında medikal desteğin önemine dikkat çekerek, sakatlanma sonrası rehabilitasyon süreçleri ve koruyucu egzersizler hakkında katılımcılara bilgi verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun

Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun