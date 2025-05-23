Kütahya Diriliş Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye İkincisi Oldu

Kütahya Diriliş Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye İkincisi Oldu
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Samsun'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Diriliş Gençlik ve Spor Kulübü, Yıldız Erkekler Takımı kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti.

Samsun'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Diriliş Gençlik ve Spor Kulübü, önemli bir başarıya imza atarak Yıldız Erkekler Takımı kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyonada mücadele eden sporcular Eren Eşsiz, Ömer Salih Sarıkaya ve Emir İmren'den oluşan takım, sergiledikleri performansla hem izleyenlerin takdirini kazandı hem de Kütahya'nın adını başarıyla duyurdu.

Kulüp yetkilileri, sporcuların elde ettiği bu başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, "Her organizasyonda ilimizi en iyi şekilde temsil eden, kupalarla ve başarılarla göğsümüzü kabartan tüm sporcu gençlerimize ve emek veren antrenörlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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