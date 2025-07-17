Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları İçin Futbol Turnuvası Düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü, Yaz Kur'an Kursları'na katılan binlerce öğrenci için anlamlı bir futbol turnuvası düzenledi.

Çocukları arkadaşlık ortamına çekmek, teknolojiden uzaklaştırmak ve sosyal yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla tertiplenen turnuva, büyük ilgi görüyor. Akıncılar Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen müsabakalar, iki farklı kategoride düzenleniyor: Yıldızlar ve Minikler. Toplamda 12 Yıldız takım ve 9 Minik takım olmak üzere 21 takımdan 220 sporcu turnuvada mücadele ediyor.

Maçların, Pazartesi ve Çarşamba günleri 14.30 ile 18.30 saatleri arasında oynandığı bilgisi edinildi. Turnuvanın açılışına Şube Müdürü Fikret Yıldız ve Müftülük personeli ile cami görevlileri katıldı. Bu turnuva, çocukların hem spor yapmasını hem de Kur'an kursu arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmesini sağlayarak yaz dönemini daha verimli hale getiriyor. - KÜTAHYA