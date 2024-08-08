Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Başladı
Kütahya'da İhlas Camii Yaz Kur'an Kursu ve 1453 Mescidi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvası açılış maçıyla başladı. Maça Kütahya il Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu da katıldı.
Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası, İhlas Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ile 1453 Mescidi Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin yapmış oldukları maç ile başladı.
Açılış maçına Kütahya il Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu katılırken, ilk maçta hakemlik görevini Kütahya Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Üstün yaptı. - KÜTAHYA