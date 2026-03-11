Haberler

Kütahya'daki Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Kütahya'daki Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Kütahya'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda Kastamonu Bozkurt Ortaokulu erkekler, Ankara Özel İstek Ortaokulu ise kızlar kategorisinde şampiyonluk kupasını kazandı. Şampiyonanın ödülleri Kütahya protokolü tarafından verildi.

Kütahya'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyona farklı illerden 16 okul takımı ile yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Şampiyonada yıldızlar erkekler kategorisinde Kastamonu Bozkurt Ortaokulu, yıldızlar kızlar kategorisinde ise Ankara Özel İstek Ortaokulu şampiyonluk kupasını kazandı.

Sporcuların madalya ve kupalarını Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
