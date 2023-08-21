Kütahya'da Taekwondo Minikler İl Birinciliği Müsabakaları
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Kütahya'da düzenlenen Taekwondo minikler il birinciliği müsabakaları çekişmeli geçti. Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda yapılan yarışmalarda sporcu İkbal İclal Kaya il birincisi oldu. Toplam 110 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda dereceye girenlerin madalyaları törenle takdim edildi.
Kütahya'da düzenlenen Taekwondo minikler il birinciliği müsabakaları çekişmeli geçti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile birlikte yarışmaların startı verildi.
Dumlupınar Kapalı Spor Salonundaki yarışmalarda sporcu İkbal İclal Kaya, il birincisi olarak büyük sevinç yaşadı.
Kaya, mutluluğunu antrenörleri ve babası Selahattin Kaya, annesi Züleyha Kaya ile paylaştı.
Toplam 110 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda dereceye girenlerin madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. - KÜTAHYA