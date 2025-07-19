Kütahya'da Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Başladı

Kütahya'da Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, 33 kentten 433 sporcunun katılımıyla Kütahya'da başladı. Cengiz Toksöz, organizasyonun okçuluğun geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluğu Tesisleri'ndeki şampiyonaya 33 kentten 433 sporcu katılıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, okçuluğun gelecek kuşaklara aktarılması adına şampiyonanın önemli olduğunu belirtti.

Okçuluğun, bir spor branşının ötesinde kültürel miras olduğunu dile getiren Toksöz, şöyle devam etti:

"Federasyon olarak okçuluğun gelecek kuşaklara aktarılması anlamında en çok üzerinde durduğumuz kategori minikler ve yıldızlardır. Pozitif ayrımcılık olarak nitelendireceğimiz bu kategorilerin yarışmalarını keyifle izliyorum. Miniklerimizin yarışmalardaki hırs ve hevesi bizlere daha fazla güç ve heyecan vererek çalışma azmimizi artırıyor. İllerde organizasyonlarımıza verilen desteği gördükçe Türk okçuluğu hak ettiği yerlere gelecektir."

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İbrahim İşçimen de geleneksel spor branşlarından olan okçuluğun Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sporcuların geleneksel kıyafetler giydiği şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor

Sınırımızdaki çatışmalar kontrolden çıktı! Ordu bölgeye konuşlanıyor
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Açık açık ifade ettiler: Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı

YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti

Canımız kimlere emanet! İzleyip görün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor

Gelen görüntüler korkunç! Kimini kentin girişine astılar kimini de...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.