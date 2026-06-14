Kütahya'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

Kütahya'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı Gençlik Merkezi ile belediye bahçesindeki dev ekrandan izledi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında, karşılaşma öncesi Dörtyol Camisi'nde sporcular ve protokol üyeleri birlikte sabah namazı kıldı.

Kütahya Gençlik Merkezi'nde yapılan kahvaltının ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar dev ekranda maçı izledi.

Vali Musa Işın burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin sevinçte ve hüzünde hep birlikte olduğunu, bugün de milli takıma destek için bir araya gelindiğini belirterek, "Milli maçlarımız milli duygularımızın kabardığı anlardır. Bizim, tarihimize ve benliğimize aşık olan gençlerimizin bu tür duygularla beslenmeleri çok önemli." dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı'nın da konuşma yaptığı programda, düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.