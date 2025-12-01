Haberler

Kütahya'da Kadına Karşı Şiddeti Önleme Turnuvasında Başarı

Güncelleme:
Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, düzenlenen masa tenisi turnuvasında önemli başarılar elde etti. Melike Nesibe Yerli il birincisi olurken, Elif Sare Öztürk il üçüncüsü oldu.

Kütahya'da düzenlenen Kadına Karşı Şiddeti Önleme Masa Tenisi Turnuvası'nda Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önemli bir başarı elde etti.

Okulun 7/A sınıfı öğrencisi Melike Nesibe Yerli, Küçük Kızlar il birincisi olarak Sporkent-Halil Akkaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Aynı kategoride mücadele eden bir diğer 7/A sınıfı öğrencisi Elif Sare Öztürk ise gösterdiği azim ve oyun disipliniyle il üçüncülüğü elde etti.

Okul idaresi, öğrencilerin elde ettiği derecelerin hem akademik hem sportif anlamda örnek teşkil ettiğini belirterek sporcuları tebrik etti. Başarıda pay sahibi olan Beden Eğitimi öğretmeni Selma Duman'a, antrenörlere ve ailelere de teşekkür edildi.

Okul yönetimi, bu başarının tüm öğrencilere ilham olmasını temenni ettiklerini ifade etti. - KÜTAHYA

