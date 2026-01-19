Haberler

Okul Sporları Gençler B Hentbol Yarı Finalleri Kütahya'da tamamlandı

Okul Sporları Gençler B Hentbol Yarı Finalleri Kütahya'da tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sporları Gençler B Hentbol Yarı Final müsabakaları, centilmence mücadeleler ve Fair-play ruhu ile tamamlandı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi ve başarılı takımlar Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Gençler B Hentbol Yarı Final müsabakaları, büyük bir heyecan ve centilmence mücadelelere sahne olarak tamamlandı.

Turnuva boyunca sahaya çıkan sporcular, sergiledikleri performansla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Fair-play ruhunun ön planda olduğu müsabakalarda, genç sporcuların azmi ve mücadele gücü dikkat çekti.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, başarılı olan okullar Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaya katılım sağlayan tüm okulları, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Finalleri'nde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş