Kütahya'da Gençlik ve Spor müdürleri bir araya geldi

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer'in katılımıyla, Kütahya il ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürleri istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, gençlere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve yeni dönem hedeflerinin belirlenmesi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin sahadaki çalışmaları, karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve hizmet standartlarını daha da güçlendirmek için kararlı şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Müdür Küçük, "Spor ve gençlik alanında Kütahya'yı daha ileriye taşıyan bu birliktelik, ortak hedeflerimiz için önemli bir adım olmuştur" dedi. - KÜTAHYA