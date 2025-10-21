Kütahya'da 'Dumlupınar'da Parlayan Yıldızlar' Projesi Törenle Tanıtıldı

Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen " Dumlupınar'da Parlayan Yıldızlar" projesi kapsamında, judo ve güreş branşlarında eğitim alan çocuk ve gençlere spor malzemesi dağıtım töreni düzenlendi.

Tören, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, il protokolü, antrenörler ve sporcular katıldı.

Programda konuşan Vali Musa Işın, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Spor, hem bedensel hem de ruhsal gelişimin temelidir. Çocuklarımızın enerjisini doğru yönde kullanması, disiplin kazanması ve topluma faydalı bireyler haline gelmesi için bu tür projeleri önemsiyoruz. Devletimiz, her alanda olduğu gibi sporda da gençlerimizin yanında olmaya devam edecektir."

Program kapsamında judo sporcuları kısa bir gösteri sundu. Ardından Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, sporculara spor çantası, kıyafet ve ekipman setleri hediye etti. - KÜTAHYA