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Kütahya'da Bilek Güreşi Başarısı

Kütahya'da Bilek Güreşi Başarısı
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Kütahya'da düzenlenen 'Bilek Güreşi Yıldız Kızlar' turnuvasında Gediz'den başarılı öğrenciler çıkmaza devam ediyor. Eda Özçelik, iki kategoride il birincisi olurken, Halime Ceren Budak il ikincisi oldu. Ayrıca, Buse Nur Çolak da önemli başarılar elde etti.

Kütahya'da düzenlenen "Bilek Güreşi Yıldız Kızlar" turnuvasında Gediz'in başarılı sporcuları dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erdoğmuş Ortaokulu öğrencileri Eda Özçelik, sağ ve sol kol olmak üzere iki kategoride il birincisi olurken, Halime Ceren Budak aynı turnuvada iki kolda il ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, Gediz'deki başka bir başarı ise Buse Nur Çolak'tan geldi. Okul Sporları kapsamında düzenlenen "Bilek Güreşi" müsabakalarında Gediz Altınkent Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Buse Nur Çolak, Yıldız Kızlar Kategorisi Sağ Kol İl Birincisi ve Sol Kol İl Dördüncüsü oldu. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, "İlçemiz öğrencilerinin spor alanında gösterdiği bu büyük başarı bizleri gururlandırmıştır. Bu başarılarda emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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