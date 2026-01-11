Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında oynanan karşılaşmada Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto'yu 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Ünye

Hakemler: Gürhan Gül, Sezai Şahin.

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Umut Durur)

Spor Toto: Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Jaime, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Ünver, Muhammed Kaya, Melih Sıratça, Mustafa Koç)

Setler: 25-20, 20-25, 28-26, 21-25, 17-15

Süre: 161 dakika (29, 33, 40, 30, 29)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Spor
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket