Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-1 mağlup etti. Maç 125 dakika sürdü ve setler 22-25, 25-23, 25-19, 25-20 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Ünye

Hakemler: Koray Yılmazgil, Eser Türkoğlu

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Rojas, Oğuzhan Tarakçı, Ahmetcan Büyükgöz (Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Muhammed Aray, Oktay Tetik)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Özgür Benzer (Eyüp Ensar Demirbiler, Nascimento, Ali Fazlı, Atakan Topal, Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba )

Setler: 22-25, 25-23, 25-19, 25-20

Süre: 125 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
500

