Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u Yenmek İstiyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 2 Aralık'ta sahasında Gaziantep Gençlikspor ile yapacağı karşılaşmadan galibiyet hedefliyor.

Kulüp menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligde işlerin istedikleri gibi gitmediğini, dün oynadıkları Halkbank maçında 3-0 mağlup olduklarını hatırlattı. Ligde 7 haftayı geride bıraktıklarını belirten Efil, şimdiye kadar 1 galibiyet aldıklarını ifade etti.

Önlerinde Gaziantep Gençlikspor maçı olduğuna işaret eden Efil, 2 Aralık'ta sahalarında oynayacakları karşılaşmadan mutlak galibiyet hedeflediklerini vurguladı.

Gaziantep Gençlikspor'un ligde alt sıralarda olduğunu belirten Efil, "Sahamızda taraftarımızın desteği ile bu maçı kazanarak hem moral bulmak hem de rahatlamak istiyoruz." dedi.

Kritik maç öncesi takıma ve teknik heyete güvendiklerini dile getiren Efil, Ünye Spor Salonu'nda oynanacak maça taraftarları davet etti.